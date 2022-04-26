Polonya'daki maden ocağında mahsur kalan işçilerin cansız bedenine ulaşıldı

Polonya'da geçtiğimiz hafta cumartesi günü Zofiowka Madeni’nde mahsur kalan 4 maden işçisinin cansız bedenine ulaşılırken, Pniowek Madeni’ndeki patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 maden işçisinin ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahsur kalan tüm maden işçileri hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Silezya bölgesindeki Zofiowka Madeni’nde 10 maden işçisi yüzeyden 220 metre aşağıda mahsur kalmıştı. Patlamanın olduğu gün 10 maden işçisinden 4’ünün cansız bedenine ulaşılırken, 2 maden işçisinin cansız bedenine ise dün ulaşılmıştı. Madende mahsur kalan diğer 4 maden işçisinin cansız bedenine ise bugün ulaşıldığı bildirildi.

Hayatını kaybeden maden işçisi sayısı 7'ye yükseldi

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Silezya bölgesindeki bir diğer maden olan Pniowek’teki patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 maden işçisinin hastanede hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7’ye yükseldiği aktarıldı. Madenden yaralı olarak kurtulan 20 maden işçisinin ise tedavi altında olduğu ifade edilerek, madende mahsur kalan 7 maden işçisi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. (İHA)