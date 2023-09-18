Polonya'da vize karşılığı rüşvet skandalı

Polonya, genel seçimler öncesi rüşvet karşılığı vize verme skandalıyla çalkalanıyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından adı geçen yetkililer görevlerinden alınırken, bazıları rüşvet karşılığında Polonya vizesi verme suçlamasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, Polonya'nın, Afrika ve Asya başta olmak üzere, dünya genelindeki konsoloslukları, yüklü bir miktar para veren kişilere Polonya vizesi verdi. Polonya medyasında yer alan iddialara göre, konsolosluklar tarafından 2021 yılından bu yana binlerce, hatta on binlerce avro karşılığında 250 bine yakın vize verildi.

Bazı raporlara göre, rüşvet karşılığında vize alan göçmenler, Polonya'nın çoklu giriş vizesini kullanarak önce Meksika'ya, sonrasında ABD'ye giriş yaptı.

Polonya'nın eski başbakanı olan muhalefet lideri Donald Tusk, gelişmeyi "Polonya'da 21. yüzyılın en büyük skandalı" olarak nitelendirdi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından, Polonya Dışişleri Bakanlığı, vize işlemlerine aracılık yapan tüm dış şirketlerle sözleşmeleri iptal etti. Bakanlık bununla birlikte, uluslararası vize işlemlerinden sorumlu yetkili Jakub Osajda'nın görevine son vererek, Varşova'daki konsolosluk departmanı ve ülkenin dünya genelindeki konsolosluklarına dönük "olağanüstü denetim başlatılacağını duyurdu.

Polonyalı yetkililer, olayla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma açıldığını, 3 kişininse tutuklandığını bildirdi.

Polonyalı Gazeta Wyborcza gazetesine göre, söz konusu soruşturma Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Polonya vizesi için 5 bin dolara kadar ödeme yapmasını içeren bir rüşvet sistemine dönük ilerliyor.

Polonya, Rusya plakalı araçların sınırı geçmesini yasakladı

Diğer yandan, Polonya, Rusya plakalı araçlara yönelik yasak kararını duyuran beşinci ülke oldu.

Daha önce, Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya, Rusya plakalı araçların ülke sınırını geçmesini yasaklamıştı.

Kararı duyuran Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, "Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek" ifadelerini kullandı.

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.