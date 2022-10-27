Polonya'da Sovyetler Birliği'nden kalma 4 anıt daha yıkıldı

Polonya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran anıt, heykel ve simgelere yönelik "yıkım" kampanyasını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Opole kentindeki Glubczyce ve Byczynam bölgelerinde 1945'te Kızıl Ordu anısına yapılan 4 anıt kaldırıldı.

Polonya Ulusal Hatıra Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, "Kendi halkını köleleştirme ve katliamlardan sorumlu bir sisteme" karşı olduklarını öne sürdü. Nawrocki, insan hayatları üzerinden kazanım sağlayanların anıtlarının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Sovyetler Birliği özgürlük getirmedi, Polonya'ya esaret getirdiler" iddiasında bulunda

Polonya, 24 Ağustos'ta da Brzeg kentindeki, Polonya'yı Nazi işgalinden kurtaran Sovyetler Birliği askerlerine atfen yapılan anıtı kaldırmıştı. (AA)