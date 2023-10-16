Polonya'da seçim sonuçları: İktidar partisi meclis çoğunluğunu kaybetti

Polonya'da haftasonu yapılan genel seçimler sonucunda, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), tek başına iktidar olabilecek çoğunluğu sağlayamadı.

Ipsos'un anket sonuçlarına göre, seçimleri önde tamamlayan PiS, oyların yüzde 36,8'ini alabilerek, 460 koltuklu mecliste 200 koltuk kazanabildi. Seçimlerde ikinci olan liberal Sivil Koalisyon (KO), yüzde 31,6 oy oranına sahip olarak mecliste 163 koltuk elde etti.

Ülkede seçime katılım oranıysa yüzde 73 olarak açıklandı.

Merkez sağ Üçüncü Yol koalisyonuyla ve Yeni Sol partisiyle koalisyon hükümeti için anlaşabileceği öngörülen KO, bunun gerçekleşmesi durumunda mecliste 248 koltuğu yönetebilir.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından parti üyelerine konuşma yapan Tusk, "Demokrasi kazandı. Bu, PiS hükümetinin sonu" ifadelerini kullandı.

PiS lideri Jaroslaw Kaczynski de, başkent Varşova'daki parti genel merkezinde toplanan parti yetkilerine yaptığı konuşmada, iktidarda kalma durumunun henüz netlik kazanmadığını belirterek, "Umudumuzun olması lazım" dedi.

Donald Tusk, AB'yle ilişkileri düzeltmek istiyor

Eski Avrupa Konseyi Başkanı olan KO lideri Donald Tusk'ın seçim vaatleri arasında Varşova'nın Brüksel'le yargı bağımsızlığı, LGBT hakları ve göç konuları nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmek yer alıyor.

Polonya'da 2015 yılında iktidara gelen PiS, bugüne kadarki süreçte yargıdaki nüfuzunu artırmış ve devlet medyasında kadrolaşmıştı. Polonya hükümetinin bu hamlelerinden dolayı Avrupa Birliği, ülke için sağlanan 110 milyar avroluk fonu dondurmuştu.

Kendisine dönük suçlamaları kabul etmeyen PiS, yargıya ilişkin "reform"ların ülkeyi ve ekonomiyi daha adil getirmek için yapıldığını öne sürerek, bu hamlelerle "komünizmin ülkedeki son kalıntılarını" ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söylüyordu.

Ukrayna'yla gerilim azalabilir

Rusya'nın harekat başlatmasından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olan Polonya, son dönemde Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamıştı. Polonya'nın bu hamlesinin ardından iki ülke arasında gerilimler yaşanmıştı.

Son olarak, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna için "Boğulan bir insan son derece tehlikelidir, kurtarıcısını da boğabilir" demişti.

Son seçim sonuçlarıyla birlikte, Ukrayna'yla Polonya arasındaki gerilimin azalması bekleniyor.