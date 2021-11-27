Polonya'da hükümet seçmeli cinsel eğitime savaş açtı

Polonya'nın Eğitim Bakanı Przemysław Czarnek, okullarda cinsel eğitimin yasaklanmasını isteyen velilerin başvurularının önünü açacaklarını duyurarak “ahlaki açıdan yozlaştırıcı” olarak nitelendirdiği eğitim programlarına savaş ilan etti.

Czarnek Cuma günü yaptığı açıklamada, "Ebeveynlerin talebi üzerine, eğitim müfettişi çocuklara ahlaki açıdan yozlaştırıcı içeriğin okullara girmesini engelleyebilecek" dedi.

Bakan, 2017 yılında kuzeydeki Gdansk kentinde yetkililer tarafından başlatılan, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'de askıya alınan "Sağlıklı Sevgi" adlı eğitim programına atıfla "Belediye başkanı Gdansk'taki çocuklara bu tür bir eğitim vermek istiyorsa, şehre ait olan ancak okulda olmayan tesislerde yapabilir" dedi.

Kentte "Sağlıklı Sevgi", kapsamında ortaokul öğrencilerine cinsel eğitim verildi. Ancak katılım için ebeveynlerin rızasının alınması gerekiyordu. Polonya eğitim bakanının adımıysa cinsel eğitimlerin okullardan tamamen yasaklanmasının önünü açıyor.

Eğitim Bakanı Czarnek, bu yılın başlarında eski Papa II. John Paul'un yazdığı metinleri kullanarak çocuklara cinselliği ve ayrıca ticareti öğretme fikrini ortaya atmıştı.