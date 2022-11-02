Polonya'da enerji krizi önlemi olarak kömüre tavan fiyat uygulaması getirildi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa'da artan enerji maliyetleri sebebiyle ülkede satılan kömür fiyatına üst sınır koyan yasa tasarısını imzaladı.

Polonya hükümetinin eylülde önerdiği hane halklarını Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji maliyetlerinden korumak için kömür fiyatının sınırlanmasını öngören düzenleme uygulamaya konuldu. Polonya parlamentosunca onaylanan tasarı dün Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hane halkı ton başına en fazla iki bin zloti (420 avro; yaklaşık 7 bin 770 lira) karşılığında yerel yönetimlerden kömür satın alabilecek.

Yerel yönetimler, üreticilerden ve toptancılardan ton başına bin 500 zlotiden (312 avro; yaklaşık 5 bin 770 lira) fazla olmayan bir ücretle kömür alabilecek. Hükûmet, ağustosta evlerini ısıtmak için kömür kullanan tüm ailelere bir kereye mahsus olmak üzere üç bin zloti (630 avro; yaklaşık 11 bin 650 lira) ödenek ayırmıştı. (AA)