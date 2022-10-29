ABD Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek

Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği bildirildi.

Başbakan Mateusz Morawiecki, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin ilk nükleer enerji projesinin Westinghouse Electric Company'nin "güvenilir teknolojiyle" inşa edileceğini belirtti.

Morawiecki, projenin Polonya-ABD arasındaki güçlü ittifakın başarısının göstergesi olduğunu kaydetti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm da sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, 40 milyar dolarlık projenin ABD'li işçilere 100 binden fazla istihdam yaratacağını söyledi. Granholm, projenin "Polonya ile ilişkileri güçlendirme konusunda büyük bir adım" olduğunu ifade etti.

Projenin Rusya'ya mesaj olduğuna da işaret eden Granholm, "Onların (Rusya'nın) artık enerjiyi silah olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Polonya'nın kuzeyinde inşa edilecek santralin ilk üç reaktörünün 2033'te elektrik üretmeye başlaması tahmin ediliyor. (AA)