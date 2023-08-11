Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu: 14 bin kişi tahliye edildi

Polonya'nın doğusundaki Lublin şehrinde yaşayan yaklaşık 14 bin kişiye, kentte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması üzerine tahliye uyarısı gönderildi.

Polonya medyasına göre, yapılan uyarının ardından bu sabah yerel saatle 07.00 itibarıyla başlayan tahliyeler saat 11.30'da sona erdi.

Tahliye edilenleri kentteki bir stadyuma götürmek üzere otobüsler kaldırıldı. Ayrıca bölgedeki anaokulları bugün tatil edildi. Engelliler ve bakıma muhtaç kişiler için özel düzenlemeler yapıldı.

Belediye Başkanlığı, şehrin bombadan etkilenebilecek kısmının 11.30'dan itibaren tamamen trafiğe kapatılacağını ve toplu taşıma araçlarının diğer noktalara yönlendirileceğini duyurdu.

Bombanın imhası ve kaldırılma işlemlerinin gün içinde bitmesi bekleniyor.

Şile açıklarında da 28 adet top mermisi bulunmuştu

Geçtiğimiz hafta, İstanbul'un Şile ilçesinin açıklarında da 28 adet top mermisi bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, top mermilerinin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilmişti.