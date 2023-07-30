Polonya: Wagner birlikleri sınırımıza yaklaşıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus’taki Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerin Polonya sınırına yaklaştığını söyledi.

Morawiecki, Wagner’e ait 100’den fazla paralı askerin Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya’nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini belirtti.

“Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor” diyen Morawiecki, “Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırıya doğru bir adımdır” dedi.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski de dün yaptığı açıklamada, Wagner’in dahlinin olduğu ciddi hadiselerin yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıklamıştı. (AA)