Polonya: Ukrayna'ya MiG-29 tedarik etmeye hazırız

Polonya Devlet Başkanı Danışmanı Jakub Kumoch, Varşova'nın Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları tedarik etmeye hazır olduğunu ancak bu sürecin yalnızca NATO kararları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre TVP Info'ya konuşan Kumoch, "ABD, bu uçakların Amerikan üslerinden Ukrayna'ya geçmesini istemiyor" ifadelerini kullandı.

Kumoch, "Polonya harekete geçmeye hazır, ancak sadece ittifak çerçevesinde, NATO çerçevesinde" diye konuştu.

Pentagon reddetmişti

Ukrayna'nın savaş uçağı isteğiyle gündeme gelen Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları konusu Polonya ve ABD'yi karşı karşıya getirmişti. Varşova'nın uçakları Almanya'daki ABD üssüne verme teklifi, Beyaz Saray tarafından kabul görmedi. Pentagon'dan yapılan açıklamada da, teklif 'uygulanabilir' olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Sözcü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, "Jetlerin, Almanya'daki ABD-NATO üssünden, Rusya ile mücadele alanı olan Ukrayna hava sahasına doğru havalanması, NATO ittifakı için ciddi güvenlik endişeleri oluşturuyor" denildi.