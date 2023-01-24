Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya Leopard 2 göndermek için Almanya'dan izin istedik

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Berlin'in, Varşova'nın elindeki Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna'ya devretmeye yönelik resmi talebini aldığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Blaszczak, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Almanlar, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya devrinin onaylanmasına ilişkin talebimizi almış durumda. Alman tarafını da Ukrayna'yı Leopard 2 tanklarıyla destekleyen ülkeler koalisyonuna katılmaya davet ediyorum. Bu bizim ortak davamız, çünkü mesele tüm Avrupa'nın güvenliği!'' dedi.

Polonya'nın, Alman yapımı Leopardları Ukrayna'ya teslim edebilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

Berlin'den konuya ilişkin henüz resmi karar açıklaması gelmedi.