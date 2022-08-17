Polonya Ulusal Bankası başkanı Adam Glapinski, Berlin'in Doğu Avrupa'yı boyunduruk altına alma planları olduğunu ve I. ile II. Dünya Savaşları'nda kaybettiği toprakları istediğini iddia etti. Polonyalı yetkili, ülkesinin bu hırslara karşı bir siper olduğunu da sözlerine ekledi.

Glapinski, Gazeta Polska'ya verdiği demecinde Almanya'nın 1989'da yeniden birleşmesinden bu yana, Berlin'in stratejik hedefinin "şu anda Polonya sınırları içinde olan eski topraklarını bir şekilde geri almak ve Almanya ile Rusya arasındaki tüm ülke kuşağını tabi kılmak" olduğunu söyledi.

Glapinski, Almanya'nın Avrupa'nın geleceğine ilişkin vizyonunun "iki imparatorluğun işbirliğidir: Rus ve Alman, ortadaki ülkeler her iki gücün de etki alanına düşüyor" dedi.

Glapinski, Almanya'nın temel ulusal çıkarlarının, Kiev'i askeri yardımla alenen desteklerken, Ukrayna'ya karşı gizlice Rusya'yı desteklemek olduğunu ileri sürdü.

Glapinski ayrıca, AB'ye atıfta bulunarak, “Egemen bir merkez bankasına sahip olmak, kendi paramız – zloti – ve dinamik ekonomik büyümemiz onlara en çok zarar veren şeydir” dedi. Merkez bankası başkanı AB'nin "Alman çıkarları için bir araç" olduğunu söyledi.

Varşova, II. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya topraklarının büyük bir parçası üzerinde egemenlik kazanmıştı.