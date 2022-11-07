Polonya Cumhurbaşkanı: Varşova artık Avrupa Komisyonu'na taviz vermeyecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Pazar günü yaptığı açıklamada, "Polonya'nın artık Avrupa Komisyonu'na taviz vermeyeceğini" söyledi.

Haziran ayında Avrupa Komisyonu, Polonya için pandemi sonrası kurtarma planını onayladı ve bu amaç için 35 milyar avrodan fazla kaynak ayırdı. Polonya'nın planı AB'nin Varşova'nın Avrupa hukukunun üstünlüğüne uymadığına dair devam eden iddialarına rağmen tartışmalarla birlikte gecikmeyle onaylandı. Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen fonları Polonya'ya ancak ülkenin bloğun gerektirdiği reformları uygulaması halinde tahsis edeceğini söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Artık o taraftan gelen tekliflere herhangi bir cevap adımı atmayacağım. Bildiğim kadarıyla para almak için tüm şartları yerine getirdik, harcama planımız onaylandı. Ödemeyi bekliyoruz" dedi. Polonya medyasına verdiği röportajda söyledi.

Duda, Brüksel'deki bir grup "sol liberal" politikacının Polonya'da bir iktidar değişikliği elde etmek istediğine inandığını söyledi.

Geçen yılın Kasım ayında, Avrupa Komisyonu, Varşova'nın bir AB mahkemesinin Yüksek Mahkeme'nin Polonya Disiplin Dairesi'nin faaliyetlerini sona erdirme kararına uymayı reddetmesi nedeniyle Polonya'ya sağlanan 100 milyon avroluk AB fonunu dondurdu. 15 Temmuz'da Varşova, 'Yüksek Mahkeme Hakkında' yasada yapılan değişiklikleri kabul etti ve disiplin kurulunun çalışmasına son verdi.