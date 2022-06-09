Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Putin'le görüşmek, Hitler'le görüşmekle eşdeğer

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

Alman tabloid Bild gazetesine röportaj veren Duda, Scholz ve Macron'un bu tavrının 'Ukrayna'daki gayri meşru savaşı meşrulaştırdığını' iddia etti.

Duda, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler ile bu şekilde görüşen var mıydı? Hitler'e, itibarını kurtarması gerektiğini söyleyen oldu mu? Ya da Hitler aşağılamamak gerektiğini? Ben böyle bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Rusya'nın itibarını koruma hakkının dikkate alınması' ve Rus mevkidaşı Putin ile görüşmelerin sürmesi gerektiğini söylemişti.