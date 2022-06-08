ABD'nin Moskova Büyükelçisi: Rusya ile ilişkilerimizin tamamen kopması mümkün değil

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmaması gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a röportaj veren Sullivan, "İlişkilerimizi tamamen koparmıyoruz. Hem diplomatik ilişkileri kesip hem müzakere edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Sullivan, "En azından New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yan yana oturuyoruz. Ne olursa olsun BM'de ya da Güvenlik Konseyi'nde birbirimizle konuşmamız daha iyi. Ve minimum düzeyde de olsa diplomatik misyonlarımız olmalı. Bu esastır" diye konuştu.

Sullivan, şöyle devam etti: "Esasında BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bir araya geldiğimiz için tam manasıyla ilişkileri koparamayacağımızı düşünüyorum. Ve durum buyken birçok tartışmalı konuya rağmen birbirimizle ilişki kurmayı sürdürmeliyiz. Minimum düzeyde de olsa göz göze geliyoruz, konuşuyoruz ve her gün New York'ta sunum yapıyoruz."