Polonya Belarus sınırına ilave 1000 asker konuşlandıracak

Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askerlerin Belarus'a konuşlanmasının ardından Polonya Sınır Muhafızları, ülkenin Belarus sınırına ilave 1000 asker konuşlandırılmasını istedi.

Polonya haber ajansı PAP'ın haberine göre; Polonya-Belarus sınırında "bazıları şiddet içeren bir dizi olay" meydana geldi.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, bugün düzenlediği basın toplantısında, sınırda yaşanan olayların ardından, Polonya Sınır Muhafızları'nın ülkenin Belarus sınırına ilave 1000 asker konuşlandırılmasını istediğini kaydetti.

"Tüm yasa dışı göç sürecinin Belarus Sınır Muhafızları tarafından organize edildiğini" iddia eden Wasik, Belarus sınırında Polonya askerlerini hedef alan saldırganlık düzeyinin arttığını öne sürdü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçtiğimiz hafta Wagner'in paralı askerlerinin göçmen kılığında Polonya sınırını geçmeye çalışabileceğini ileri sürmüştü.