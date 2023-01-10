Polonya Başbakanı avroya geçiş ihtimaline karşı çıktı: Enflasyona yol açar

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, Polonya'nın para birimi zloti yerine avro kullanmaya başlaması durumunda bunun halihazırda yüzde 17'nin üzerinde olan enflasyonu artıracağını savundu. Morawiecki, bunun Polonyalılar için yaşam maliyetini artacağını belirtti.

1 Ocak'ta avroya geçen AB üyesi Hırvatistan'ın "kaos" gördüğünü ve fiyatların "fahiş" seviyelere ulaştığını değerlendiren Morawiecki, "Hırvatistan'daki fiyatlardaki kaos bizim için bir uyarı görevi görmeli" dedi.

Morawiecki, ülkenin avroya geçmeyi düşünmeye başlayabilmesi için Polonya'daki gelir düzeylerinin AB ortalamasına yaklaşması gerektiğini kaydetti.

Polonya, avroya geçiş için bir tarih belirlemedi. (AA)