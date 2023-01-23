Polonya: Almanya'dan izin gelmese bile Varşova kendi kararını verecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'dan izin alınacağını belirterek, "Resmi onay için başvuracağız ancak bu ikincil bir konu. Almanya'dan izin gelmese bile Varşova kendi kararlarını verecek" dedi.

Morawiecki, Polonya'nın Poznan şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da 350'den fazla aktif Leopard tankının bulunduğunu, yaklaşık 200 Leopard tankının da depolarda olduğunu söyledi. Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeye hazır ülkelerle bir koalisyon kuracağını ve iletişim halinde olduklarını vurgulayan Morawiecki, Leopard tanklarının Kiev'e savaşta büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Morawiecki, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'dan izin alınacağını belirterek, "Resmi onay için başvuracağız ancak bu ikincil bir konu. Almanya'dan izin gelmese bile Varşova, kendi kararlarını verecek. Eninde sonunda bu izni alamasak bile biz oluşturulacak küçük koalisyonla birlikte, Almanya bu koalisyonda olmasa bile diğer ülkelerle tanklarımızı Ukrayna'ya teslim edeceğiz" diye konuştu.

Gazetecilerin, Polonya'dan başka hangi ülkelerin Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini sorması üzerine Morawiecki, "Bu tür tanklara sahip tüm ülkelere. Farklı tipte ama çok modern tanklara sahip ortaklarımızla da iletişim kuracağız" dedi.

Morawiecki, Polonya hükümetinin ağır silahların Ukrayna'ya nakledilmesi konusunda "çeşitli ülkelerdeki isteksizlik engelini aşacağına" dair güvence verdi. (AA)