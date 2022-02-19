Polonya, ABD'den 6 milyar dolarlık silah alıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, başkent Varşova'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanı Blaszczak, ABD'nin Polonya'ya 250 adet M1 Abrams Ana Muharebe Tankı satışına onay verdiğini bildirdi. Bakan Blaszczak, Polonya tarihindeki en önemli silah sözleşmelerinden biri olan bu satın alma kararının ülkenin savunma yeteneğini son derece güçlendireceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise ABD’den Polonya'ya Abrams tankı satışının NATO'da daha adil sorumluluk dağılımına yardımcı olacağını dile getirdi. Austin, "Ayrıca, Polonya silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliğimizi güçlendirecek, birleşik caydırıcılık çabalarımızın ve diğer NATO Müttefiklerimizinkilerin güvenilirliğini artıracak" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime de değinerek, “Rusya'nın saldırısı karşısında ülkesini terk etmek zorunda kalacak Ukraynalılar için Polonya yardıma hazır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya tahmini 6 milyar dolarlık M1 Abrams tankları ve diğer teçhizat satışını onaylandığını açıkladı. Polonyalı yetkililer, tankların ilk teslimatının 2022'de beklediklerini söylerken, ABD tarafı tüm teçhizat ve araçların tesliminin iki yıl sürebileceğini söyledi.