Polonez işçileri direnişin 28. gününde şirket önünde: 'Örgütlenme hakkını tanımak zorundasınız'

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan gıda fabrikası Polonez'de ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen 146 işçi işten çıkarıldı.

İşçiler, fabrika önünde başlattığı direnişin 28. gününde bugün eylemlerini İstanbul-Ataşehir’deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. İşçilerin açıklama yapmasına izin vermeyen polis ekipleri, biber gazıyla saldırdı.

İşçiler saldırının ardından “İşçilere değil patronlara barikat” sloganları attı.

'Mücadelemizi her alana taşırız'

Çeşitli sendikalar ve siyasi partilerin de destek verdiği eylemde, saldırının ardından hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, anayasal haklarını kullanıp sendikaya üye olduklarını ve bu nedenle işten çıkarılamayacaklarını hatırlattı.

Kemal Köse’nin okuduğu açıklamada şunlar söylendi:

"Anayasanın ve yasaların verdiği hakkı kullanan işçiyi işten atma hakkınız yoktur. Nasıl Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’nde çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü destekliyoruz dediyseniz ülkemizde de sendikal örgütlenme hakkını tanımak zorundasınız. Aksi takdirde vermiş olduğunuz mücadele başarıya ulaşana kadar sadece fabrikanızın önünde değil, yasalarımızı da kullanarak bu haklı mücadelemizi tüm alanlara taşıyarak eylemlerimize devam edeceğiz.

Polonez işçileri, açıklamanın ardından şirketin genel merkezi önünde oturma eylemine geçti.

İşçi faydalanmasın diye ağaçları kestiler

Polonez patronu, bugün şirketin merkezi önündeki eylemi fırsat bildi.

Şirket yönetimi işçilerin fabrika binası önünde gölgesi altında dinlendikleri ağaçları kestirdi.