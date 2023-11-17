Politeknik Direnişi'nin 50. yıldönümünde on binlerce kişi Atina'da yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Politeknik Direnişi’nin 50. yıldönümünde büyük bir yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra birçok yurttaş, siyasi parti ve işçi örgütü katıldı.

Politeknik olarak bilinen Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nin önünde bir araya gelen on binlerce kişi, üniversitenin kapısına kırmızı karanfiller bırakmalarının ardından yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında başkentte çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Birçok kişinin Filistin bayrakları taşıdığı yürüyüşte, "Filistin halkına dönük soykırıma hayır", "Filistin'e özgürlük" dövizleri taşındı.

Yunanistan'ın işçi sınıfı örgütü Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) ve birçok işçi sendikasının büyük bir kortejle katıldığı yürüyüşe, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) de büyük bir kalabalıkla katılım gösterdi.

Kızıl bayrakların dalgalandırıldığı YKP'nin kortejinde, "Tarih 73'te yazıldı. Hükümeti devirmek için YKP'yle yeni halk ayaklanmaları", "Yunanistan katliama dahil olmayacak", "Haklılık halkın hafızasına kazındı. Filistin'in mücadelesinde zafer" yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüşe, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da YKP kortejiyle birlikte katıldı.

🔴Yunanistan’da Politeknik Direnişi'nin yıl dönümünde yapılan yürüyüşte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yunanistan Komünist Partisi kortejindeydi pic.twitter.com/fgvw9KeVpx — TKP (@tkpninsesi) November 17, 2023

Yürüyüş, Venizelos Anıtı'nda sona erdi.

Politeknik direnişi

Yunanistan'da, faşist Albaylar Cuntası'nı çöküşe götüren Politeknik Direnişi 1973'te kitlesel bir öğrenci gösterisi olarak başladı. Eylemler 14 Kasım 1973'te başlarken kısa sürede açık bir cunta karşıtı isyana dönüştü.