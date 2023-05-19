Polisten kaçarken denize atlayan kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Galata Köprüsü’nde kontrol yapan polis ekipleri, bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

DHA'da yer alan habere göre, polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, yurttaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik botları, Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar'ın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişi ölü olarak bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.