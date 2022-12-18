Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat

Hasta ve infazı yakılan tutukluların yakınları, Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG),“Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla İstanbul Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.

Eylem sırasında bir polisin eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atarken görüntüleri de kaydedildi. Ferhat Encü'nün gözaltına alındığı bildirildi. Ferhat Encü’ye polisin tokat attığı anı görüntüleyen Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya gözaltına alınırken, muhabir Umut Taştan'ın saldırıya uğradığı bildirildi.

Yürüyüşte birçok kişi gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı'na göre, gözaltına alınanların isimleri şöyle: “Ferhat Encü, Serhat Sekunder, Hüsamettin Sekunder, Burhan Gökgöz, Gülcihan Şengül, Aynur Taş, Cezmi Dinçer, Hüseyin Avras, Mehmet Nefeyaz, Erkan Gökçe, Ümit Gökçe, Nejmettin Yüknel, Mehmet Sena Arkadaş, İsmail Sever, Sedat Uğraş, Ali Edebali, Sebat Karul, Dilek Demir, Hüsamettin Sekendur, Çiçek Arıç, Mavican Kara, Emine Arslan, Mehmet Önal, İbrahim Uzun, Erkal Balçık, Yusuf Bozkurt, Mehmet Çelik, Kemal Yılmaz, Rohat Güvercin, Ramazan Özdemir, Sultan Gürbey, Beyhan Artar Bey.”