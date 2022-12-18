HDP'den ihraç edilince MHP'ye katılmıştı: MHP'den ihraç edildi, AKP saflarına geçti

31 Mart 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde Mardin'in Artuklu ilçesinde HDP'den meclis üyesi seçilen, ancak Eylül 2020'de partiden ihraç edilen Mehmet Carti, siyasi yaşamına MHP'de devam etmeye karar verdi.

'Parti tüzüğüne aykırı davrandığı' gerekçesiyle MHP'den de ihraç edilen Carti, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle AKP saflarına geçti. Carti'nin rozetini Soylu taktı. Gelişmeyi duyuran Sabah gazetesinin haberinde Carti'nin HDP'den istifa ettiği iddia edildi ve MHP'den ihracına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Soylu'nun tebrik ettiği taze AKP'li Carti, şunları söyledi:

"HDP'nin Kürtler'i temsil etmediğini gördüm. Ben istifa ettikten sonra onlar parti ile ilişiğimin kesildiğine dair açıklama yaptılar. Ben o zaman çıkıp açıklama yapmadım. Benim meclis üyeliğimden istifa etmem için baskı yaptılar. İstifa etseydim yedekteki HDP'li yerime gelecekti. O gelmesin diye istifa etmedim."

HDP: Halkın yanında durmadı

HDP, Carti'nin ihracını Eylül 2020'de duyurmuştu. Açıklamada siyasetçinin seçildiği günden ihraç edildiği güne kadar meclis toplantılarına düzenli katılma konusunda eksik davrandığı, sorumluluğunu yerine getiremediği, kendisi ile görüşülmesine rağmen tutumunda ısrarcı olduğu belirtilmişti. Artuklu’ya bağlı Ortaköy mahallesinde yaşanan DEDAŞ protestoları ile birlikte Carti’nin halkın yanında durup çözüm endeksli bir duruş göstermediği belirtilerek şunlar kaydedilmişti:

"Mehmet Carti, olayların başlangıcından itibaren yerelde kalmamış ve işlerini gerekçe göstererek şehir dışında olduğunu belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen Mehmet Carti, çözümsüzlüğü dayatan ve partimizi suçlayıcı ifadeler kullanmakta imtina etmemiştir. Mehmet Carti’nin partimizin ilke prensiplerini esas almayan ve halkımızın kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmeyen davranışlarından dolayı partimiz ile olan tüm ilişiği kesilmiştir."

MHP: Parti tüzüğüne aykırı davrandı

MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da Şubat 2022’de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Carti’nin, 'parti tüzüğü ve disiplinine aykırı davranışlarından' dolayı 10 Ağustos 2021’de ihraç edildiğini duyurmuştu.