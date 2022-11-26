Polisten gazeteciye: 'Başlarım senin haberine'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde polis hem sokağa çıkan kadınlara saldırdı hem de haber takibi yapan gazetecileri engelledi.

Birgün'den İsmail Arı, "haber takibi yapıyorum" diyen gazeteci Havva Gümüşkaya'yı iterek 'başlarım haberine' diyen polisin görüntüsünü "Polis arkadaşımız Havva Gümüşkaya'nın da haber takibi yapmasını böyle engelledi. Saldırdıkları arkadaşımız gazeteci olduğunu defalarca berltiyor ama polis 'Başlarım haberine' diye yanıt veriyor! İstiklale çıkan tüm sokaklarda yine kadınları, gazetecileri darp ettiler" notuyla paylaştı.