Polisin üzerine yürüyen AKP'li Başkan: Asıl mağdur biziz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep’te 25 Aralık 2021’de katıldığı etkinlikte yaşanan olayda, AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve çevresindekiler tartıştıkları bir polis memurunun üzerine yürüdü.

Polis Platformu adlı sayfadan paylaşılan görüntülerin ardından AKP'li Yılmaz'a tepki geldi.

Yılmaz, Halktv'den Hazar Dost'a yaptığı açıklamada, görüntülerin öncesi ve sonrası olduğunu fakat maksatlı bir şekilde bir kısmın paylaşıldığını öne sürdü.

Yılmaz, görüntülerin paylaşılmayan kısmında polis memurunun kendisine fiziki müdahalede ve hakarette bulunduğunu iddia ederken “Memur bey siz ne yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

Yılmaz “Asıl mağdur taraf biziz” dedi.