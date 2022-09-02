Levent Göktaş'ın yakalanmasının perde arkası

Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetçi Albay Levent Göktaş’ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının detayları ortaya çıkmaya başladı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Bulgaristan, yaklaşık 1 hafta önce ülkelerine kaçak yollarla giren Levent Göktaş hakkında adli işlem yaptıklarına ve Göktaş’ın Svilengrad şehrinde olduğuna ilişkin istihbari bilgiyi İçişleri Bakanlığı ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı da Göktaş ile ilgili bu bilgiyi Adalet Bakanlığı'na iletti.

Bunun üzerine savcılık, Göktaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı üzerinden İnterpol’e talep gönderdi. Ayrıca Göktaş’ın yakalanması durumunda geçici olarak tutuklanması için Bulgaristan’dan talepte bulundu.

Türkiye’nin 4 aydır yakalayamadığı Göktaş, hakkında kırmızı bülten çıkarılmasından sadece 2 gün sonra Svilengrad’da yakalandı. Göktaş’ın, hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ve yakalama kararına karşın Bulgaristan’a gidebilmesi ise soru işaretlerine neden oldu.

Göktaş’ın halen nezarette tutulduğu ve Bulgar bir avukat ile görüştüğü öğrenildi.

Hablemitoğlu suikasti

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Soruşturma, dönemin Ankara DGM Savcısı Cengiz Köksal tarafından yürütüldü. İstanbul'da 5 kişiyi para için öldürmekten yargılanan bir sanık, 2003'teki bir duruşmada suikastı kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. İddia üzerine bazı kişilerin ifadesine başvuruldu, bazı yerler arandı ancak iddiayı doğrulayacak delillere ulaşılamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz 2016'da, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle dava açtı. İddianamede Hablemitoğlu cinayeti ile FETÖ ilişkilendirildi.

Suikastın faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu ortaya çıkan Ukrayna'da yaşayan Nuri Gökhan Bozkır hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 14 Mayıs 2019'da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı. Bozkır ilerleyen aylarda Türkiye’ye iade edildi ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.