Polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi durduruldu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesinin kesin olarak durdurulduğunu açıkladı.

TGS’nin açtığı davada; İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda "yurttaşların cep telefonuyla video çekmesini engelleyen genelgeye" ilişkin, Danıştay’ın 15 Eylül 2021 tarihinde verdiği “yürütmeyi durdurma kararına” karşı yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.

TGS sosyal medya hesabından Danıştay kararını şöyle duyurdu:

“Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez! Gazetecilik engellenemez.”