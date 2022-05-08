ÇGD: Gazeteciye ‘çakal’ diyenler, yalanın düzenini inşa edenlerdir

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) her ay kamuoyuna duyurduğu ‘Medya İzleme Raporu’nun, 2022 yılının nisan ayına ait olan 48’incisini tamamlayarak yayımladı.

Nisan ayında da basına yönelik baskıların devam ettiğini bildiren ÇGD, Nisan ayı raporunu "Gazeteciye ‘çakal’ diyenler, yalanın düzenini inşa edenlerdir" başlıklı açıklamayla duyurdu.

Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz’ın Elazığ’da haber takibi sırasında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sözlü hakaretinin ardından Belediye görevlilerinin fizikisi saldırısına uğradığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum’un programını takip eden gazeteci Batmaz, bir yurttaş ile Belediye Başkanı Şerifoğulları arasında geçen diyalogu kaydederken, hedef oldu. Yurttaşın konutlara ilişkin 'Bir duşa kabine giremiyoruz' demesine, gülerek 'Senin duşa kabinin mi vardı. Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz; zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz' ifadelerini sarf etti. Yurttaş, 'İmza atıyorum ne ödeyeceğimi bilmiyorum' tepkisi gösterdi. Bu anları görüntüleyen Ardıl Batmaz, Şerifoğulları’nın, 'Dostum onu indir, bana ne kardeşim gazeteciliğinden' dedikten sonra alandan uzaklaştırıldı. Şerifoğulları’nın 'Oğlum şu çakalı…' sözünün ardından darp başladı."

Rapora göre Nisan ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk istismarına ilişkin gelişmeyi duyuran yayın kuruluşlarına ceza yağdırdı. Erzurum’da Diyanet’e bağlı Kur’an Kursu’nda çocuklara yönelik istismarı haberleştirdiği gerekçesiyle Halk TV’ye, KRT’ye ve TELE 1’e yüzde 2 idari para cezası verdi.

Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan bir haber nedeniyle 4 yıldır yargılanan gazeteciler ise nihayet beraat etti. Bloomberg finans muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile gazeteciler Mustafa Sönmez, Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ ile Orhan Kalkan’ın da aralarında bulunduğu 38 kişinin “ekonomiye zarar vermek” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, sanıklara yöneltilen “piyasa dolandırıcılığı” suçlaması yönünden suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraatına hükmetti.

ÇGD Genel Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Basın özgürlüğü mücadelesi adeta yalın ayak çakıl taşlı bir yolda yürümek gibidir ve ayaklar kanasa avuçlar yaralansa da bilinir ki eşit, özgür ve emeğin dayanışması için verilmektedir. Bu yolu tüm baskılara karşı yürüyen gazeteciler, hem mesleğimizin hem de halkın temel dayanaklarından oldu, olmaya devam ediyor" denildi.