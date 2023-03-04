Polisin refakatindeki kadın eski eşi tarafından öldürüldü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan Aslı Angi (30), velayeti ayrıldığı Mehmet Angi'de (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.

Mehmet Angi, Aslı Angi ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.