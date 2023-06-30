Polisin öldürdüğü genç için Paris'te başlayan çatışmalar Strazburg'a da sıçradı

Fransa'da, başkentin banliyösü Nanterre'de, Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından Paris civarında başlayan protesto gösterileri, Strazburg'a da sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg'da dünyaca ünlü bir teknoloji mağazası ile 2 ünlü giyim mağazası yağmalandı. Kentte 11 kişi gözaltına alındı.

Strazburg'da kent merkezinde yerel saat ile 19.00'dan yarın sabah saat 04.00'e kadar gösteri düzenlemek yasaklandı.

2 alışveriş merkezi yağmalandı

Öte yandan Paris'e yakın Rosny-sous-Bois ve Creteil kentlerinde 2 alışveriş merkezi yağmalandı. Creteil kentinde 15 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise protestocuların, Strazburg'daki teknoloji mağazasının camlarını kırdığı görülüyor.

Strazburg'da çekildiği belirtilen bir diğer görüntüye de birçok gencin bir polis aracını yağmaladığı anlar yansıyor. (AA)