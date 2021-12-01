Polisin öldürdüğü Çetin Kaya'nın arkadaşları: Ensesinden vurulmuş

Kadıköy Göztepe'de dur ihtarına uymadığı iddia edilerek polis tarafından öldürülen Çetin Kaya'nın cenazesini teslim alan arkadaşları, ETHA'ya yaptıkları açıklamada Kaya'nın ensesinden vurulduğunu söylediler.

Arkadaşları Çetin Kaya'nın ensesinden vurulduğunu doğrularken, Emniyet Kaya'nın dur ihtarını uymadığı, araçtan indikten sonra da direndiği ve yaşanan arbedede vurulduğunu öne sürmüştü.

Olayın yaşandığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde çok sayıda mobese kamerası olmasına rağmen, mobeselerin devredışı olduğu iddia edildi. Kaya'nın görüntüleri izlemek isteyen arkadaşlarına, o bölgedeki mobeselerin devre dışı olduğu söylendi. Polis katliamının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Çetin Kaya'nın arkadaşları, olay anına ilişkin görüntüleri elde etmek için çaba harcadıklarını kaydetti.

Çetin Kaya'nın cenazesi dün Sarıgazi Cemevi'nden sinema sektöründe çalışan arkadaşları, oyuncular ve yönetmenler tarafından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.