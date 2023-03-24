Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabirine dava açıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre, 26 Haziran 2021 tarihinde yapılmak istenen 19. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü takip ettiği sırada işkence ile gözaltına alınan Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç hakkında “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamalarıyla dava açıldı.

MLSA Hukuk Birimi avukatları, kimliği tespit edilen iki polis memuru hakkında 4 Ağustos 2021 tarihinde “mala zarar vermek” ve “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle basit yaralama” yönünden suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Şüpheli’ polisler, ‘müşteki’ oldu

Hakkında suç duyurusu yapılan polislerin 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda tanımlanan zor kullanma yetkilerini aşmadığına kanaat getiren savcı Aysel Daşkıran, polis memurlarının Kılıç’ın kamerasını bilerek yere attığına ve üzerlerine atılı “mala zarar vermek” suçunu kasten işlediklerine dair “her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli, hukuki ve inandırıcı bir delil elde edilemediği”ni belirterek şüphelilerin üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 16 Mart 2023 tarihinde takipsizlik kararı verdi.

Aynı gün Bülent Kılıç hakkında iddianame hazırlayan savcı Daşkıran, MLSA avukatlarının hakkında suç duyurusunda bulunduğu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli iki polisin ifadelerine dayanarak gazeteci Kılıç’a “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamalarını yöneltti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin Kılıç’a müdahale eden polislerin “orantısız güç kullandığına” hükmettiği 8 Aralık 2022 tarihli kararını dikkate almayan iddianame savcısı, Kılıç’ın “elinde bulunan kamerayla vurmaya çalışarak” polislerin görevini yapmasını engellediğini ve polislere “zincirleme şekilde hakaret ettiği”ni iddia ederek gazetecinin cezalandırılmasını talep etti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, henüz duruşma tarihi vermedi. Kılıç’ın yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor.