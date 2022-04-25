Polisi darp edip silahını aldılar: 'Polisliğine güvenme, seni mermi manyağı yaparım'

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla bisiklet tamiri için sitenin kullanılmayan kapısını kullanan Yıldız Eren ile site güvenlik görevlisi arasında tartışma başladı. Yaşadıkları sonrası polis eşini arayan Yıldız Eren, kendisine hakaret edildiğini anlattı. Duruma sinirlenen Yasin Eren, site yönetimini arayarak tartışma başladı.

Telefonda süren tartışma sonrası iftardan sonra site yöneticisi Murat M. , konuşmak için Yasin Eren'i aşağıya çağırdı. Yanında yaklaşık 10 kişilik grupla Eren'in yanına gelen Murat M. iddiaya göre “Polisliğine güvenme, adam ol seni mermi manyağı yaparım” diyerek tehditte bulundu. Polis memuru Yasin Eren ile grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Grup, polis memurunu önce dövüp sonra arabaya yaslayıp silahını aldı. Daha sonda ormanlık bir alana götürmek istenilen polis memuru ellerinden kaçarak polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Murat M., Muhammet M., Abdullah M., Kaan G., Volkan S., Mehmet Salih A.'yı gözaltına alındı. Polis memuru Yasin Eren ise darp raporu almak için hastaneye götürüldü. (İHA)