Yasada MESEM düzenlemesi: Bakanın 'eleman' dediği çocuklarımız

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21/04/2022 tarih ve 31816 Sayılı resmî gazetede yayınlandı.

MEB tarafından, ilgili yönetmeliğin 30 – 36 – 37 ve geçici 9. maddesinde değişiklikler yapıldı.

Çocuk işçi olmayı kabul ediyorsan, devamsızlığını görmezden gelirim

36'ıncı maddenin 5. fıkrası;

“... devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılır."

Şeklinde değiştirildi. Konuyu soL'a yorumlayan Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Gül İnce Canıçevik "Öğrenci devam mecburiyeti olduğu doğrudur. Yeni düzenlemeyle, eğer öğrenci devamsız ve derse devam edemiyorsa bunlara bakılmaksınızın MESEM'e devam edebilecek. Bu durumda MEB şöyle mi demektedir: Eğer çocuk işçi olmayı kabul ediyorsan, devamsızlığını görmezden gelirim." dedi.

Öğrenciler mağdur edildi

Aynı Yönetmeliğin 37'nci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(9) Diğer okul/program türlerinden mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapanlardan, nakil ve geçiş yapılmasından sonraki bir ay içerisinde bir işletme ile sözleşme imzalayamayan veya bu süre içerisinde sözleşmesi feshedilen öğrencilerin, 5 iş günü içerisinde başvurmaları halinde mesleki eğitim merkezinde sözleşme yapamadıkları sürelere ilişkin devamsızlık ve kontenjan durumu dikkate alınmaksızın, naklen geldikleri okulun/programın ayrıldıkları sınıf seviyesine nakil ve geçişleri yapılır. .....

Yukarıdaki ilgili madde ve içeriğin MEB tarafından zamanında yapılmamış olmasından dolayı, 27/12/2021 ve 04/02/2022 tarihleri arasında, bir çoğu zorla MESEM'e kayıt yaptırılan öğrencilerden, alanlarıyla ilgili işyerleri bulamayıp aynı sınıf düzeyine geri dönmek için okula başvuranlar geri alınmamış ve mağdur olmuşlardı. Oysa uygulamaya geçilen ilk günlerde Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube “MEB Ne Yapmaya Çalışıyor?” başlıklı açıklamasında bugün ortaya çıkan sorun hakkında uyarıda bulunmuştu. Uyarılara kulak tıkayan MEB nedeniyle bu öğrencilerden bazıları sene kaybetmiş, bazıları alan değiştirmek zorunda bırakılmış, bazıları açık liseye yönlendirilmişlerdi.

'Çocuk işçilikten anladıkları sadece tarımda çalışanlar'

Aynı Yönetmeliğin geçici 9'uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(3) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında diğer okul/program türlerinden mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler, devamsızlık ve kontenjan durumu dikkate alınmaksızın, naklen geldikleri okulun/programın ayrıldıkları sınıf seviyesine mayıs ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapabilir.”

Bu değişikliği soL'a yorumlayan Canıçevik şu açıklamalarda bulundu:

"Bu madde, MEB in tüm planlarının ne olduğunu bize göstermektedir. Hangi sınıf, hangi okul olduğuna bakılmaksızın bu yıl bitmeden MESEM'e gelenlere devamsızlıklarının silineceği vaat edilmektedir. Amaç Cumhurbaşkanının 1 milyon MESEM öğrencisi hedefini yakalamak değilse, nedir? Amaç, sermayeye bedava emek gücü sağlamak için, çocuk işçi sayısını artırmak mıdır? MEB, neden çocukları çocuk işçiliğine yönlendiriyor? 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde ara tatil seminer döneminde, Çocuk İsçiliği konulu seminerde MEB, çocuk işçiliğinin ekonomik krizlerde arttığını istatiksel verilerle açıklıyordu. Şimdi de içinde bulunduğumuz ekonomik krizde çocuk işçilik MEB eliyle teşvik edilerek kriz hafifletilmeye mi çalışılıyor?

İlgili semineri izleyince şu tespiti yapmak çok da zor değil: MEB'in çocuk işçiliğinden tek anladığı, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklar. Tarımda çalışan çocuk sayısı düştü diye sevinen iktidar, son yıllarda ithalata dayalı tarım politikaları yüzünden ülkemizde tarımsal faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini unutmuş olmalı. Seminerde hizmet sektöründe çocuk işçisi sayısının yüzde 45 artış olmasını MEB nereye konumlandırmıştır?"

'Bakanın eleman dediği çocuklarımız'

"ILO Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı (2021-2025) ile Türkiye’de çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik çalışmalar olması gerekirken, MEB tarafından MESEM ‘de öğrenci sayısını artırma amaçlı yönetmelik düzenlemeleri nasıl açıklanır?

1 milyon hedefi ile, sanayide çalışacak bu 15-17 yaş aralığındaki çocuklar, ülkenin genç işsizlik oranının düşük gösterilmesinde istatistiksel veri olarak mı kullanılacaktır?

Ne demişti MESEM i anlatırken Milli Eğitim Bakanı: Eleman yok şikâyeti tarih olacak.

Bakanın sermayeye sunduğu, eleman dediği, bu ülkenin geleceği, umudu çocuklar, gençler. Ya çocuklarımızın umutları hayalleri ne olacak?

MEB çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlaması gerekirken, onları okullarında arkadaşlarıyla olması gereken yaşlarında, okullarından koparıp, işletmede eğitim adı altında fiziksel ve ruhsal yapılarına uymayacak bir biçimde sermayeye bedava emek gücü olacak şekilde planlar yapmaktadır."