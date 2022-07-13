Polis saldırısı başladı: Halk şimdi de Başbakanlığa giriyor

Sri Lanka'da OHAL ilanının ardından, güvenlik güçleri halka göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiği belirtilirken, polis saldırısı sonrası yaralanan protestocular olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifalarını isteyen halk bugün de Başbakanlık Ofisi'ni işgal etmeye başladı. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçtığı, Başbakan Wickremesinghe'si ise vekil atadığı açıklanmıştı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe bugün yaptığı açıklamada, ordunun ve polisin düzeni "yeniden sağlaması" gerektiğini söyleyerek protestocuların dağıtılması çağrısı yaptı.