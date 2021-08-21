Polis merkezinden kaçmak isterken havalandırma boşluğuna düştü

İstanbul Kağıthane'deki Çeliktepe Polis Merkezi'nde tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan yabancı uyruklu bir kişi havalandırma boşluğuna düştü.
Olay, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, polis merkezindeki yabancı uyruklu şüpheli tuvalete götürüldü. Tuvalete giren şüpheli, bir süre sonra tuvaletin penceresinden kaçmak isterken havalandırma boşluğuna düştü.
Havalandırma boşluğundan sesler geldiğini duyan polisler şüpheliyi kurtarmak için itfaiyeye haber verdi. Polis merkezine giren itfaiye ekibi havalandırma boşluğuna düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.