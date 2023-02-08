Polis memuru: Enkazdan kurtardığımız kadın ambulans beklerken öldü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyon eksikliği nedeniyle aksadığı ve bu nedenle deprem bölgelerinde ölümlerin arttığı belirtiliyor.

Reuters’ın aktardığına göre, bir polis memuru, koordinasyon eksikliği nedeniyle enkazdan çıkarılan bir kadının ambulans beklerken yaşamını yitirdiğini aktardı.

Polis memuru, “Saatlerce uğraştıktan sonra bir kadını enkazdan çıkardık. Kadını kaldırıma koyup diğer enkaz altındakilere bakmaya gittim. Sabah gün ağarana kadar kaldırımda kalmış. İnsanlar ambulans bulamamış. Kurtardığımız kadın kaldırımda ambulans beklerken öldü. Aslında yüzlerce ambulans var” dedi.