Besni'de can pazarı: Ambulansların ön koltuğu bile yaralı dolu

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik deprem Adıyaman'ın Besni ilçesini de derinden sarstı. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte onlarca kişi hayatını kaybetti.

'AFAD ekipleri hâlâ gelmedi'

Enkaz altında kalanlara ilk müdahaleyi gönüllü ekiplerin yaptığını aktaran Besni sakinleri, AFAD ekiplerinin depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen hâlâ bölgeye ulaşmadığını söyledi.

soL'a konuşan bir yurttaş adeta can pazarına dönen ilçede yardım çağrılarının yanıtsız kaldığını belirtti: “Enkazın altından ses geliyor, insanlar ‘bu bizim değildir’ diyerek hemen bizimkini arayalım diyerek es geçebiliyorlar.”

ADIYAMAN-BESNİ Yurttaşlar enkazları elleriyle kazıyorlar...

'Müteahhitler ortada yok'

İlçede bulunan Polonyalı kurtarma ekipleri ve Kastamonu'dan gelen Taşköprü Belediyesi itfaiyecileri çok sayıda kişiyi göçük altından çıkardı. Ancak artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede dün gece bir bina daha yıkıldı. Ulaşacak yetkili bulamayan yurttaşlar yardım istedi:

“Hasar almayan duvarı çatlamayan bina yok. Çoğu da yeni yapılar. Müteahhitler ortada yok, yerel yöneticiler açıklama yapmıyor. Ambulanslara hasta yakınları alınmıyor çünkü ön koltukta bile yaralı taşınıyor”