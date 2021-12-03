Polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti, ailenin avukatı konuştu

İstanbul Kadıköy'de 29 Kasım'da, set işçisi Çetin Kaya, denetim yapan polisin ‘dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis memuru S.E. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Görevden uzaklaştırılan polis memuru S.E., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sevk edildiği hakimlikçe “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüpheli S.E. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Valilik ve sendikadan açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çetin Kaya'nın ‘dur' ihtarına uymadığı, yaşanan kovalamacanın ardından polise mukavemette bulunduğu ve polis memurunun silahının ateş alması sonucu vurulduğu belirtildi. Açıklamada, Kaya'nın üzerinden 15 paket uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Cinayetin aydınlatılması istendi

Sinema Televizyon Sendikası da bir açıklama yaparak, olayın görgü tanıklarının adli sürece destek olmasını istedi. Çok sayıda ünlü isim de bu açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Çetin Kaya'nın öldürülmesi TBMM gündemine de taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da soru önergesi verdi.

‘İki eli kelepçeliyken ensesinden vuruldu'

Valiliğin açıklamasındaki iddiaları kabul etmediklerini söyleyen Çetin Kaya'nın ailesinin avukatı Orçun Fide Sözcü'den Sevgi Begüm Yavuz'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“O zaman Valiliğe şu soruyu sormak gerek: 15 paket uyuşturucu ile yakalanan biri ifadesi alındıktan sonra niye serbest bırakılmış? Kovalamaca yaşanmadığı yönünde iddiamız var. Çevrede kimse bir kovalamacaya şahit olmamış. Kimse herhangi bir siren sesi, dur ihtarı duymamış. İddiamız, olay günü Çetin Kaya iki eli kelepçeliyken ensesinden silahla vurulduğu”

Görgü tanıklarının ulaşmasını isteyen Avukat Fide, “İnsanları cesur olmaya davet ediyorum. Gerçek ortaya çıksın istiyorum” dedi.