Polis istedi, 17 yıldır görev yaptığı hastane törene katılmadı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dün aramızdan ayrıldığını duyurduğu sağlık emekçisi Sevda Aydın Büyük, dün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Büyük için önceden hastanede tören yapmak istediğini duyuran, Büyük'ün 17 yıldır görev yaptığı Göztepe Hastanesi yönetimiyse, emniyetin uyarısı üzerine törende konuşma yapmadı.

Sevda Aydın Büyük'ün eşi TKP PMK üyesi Özgür Murat Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyetin uyarsının ardından hastane yönetiminin töreni yapmamayı dahi düşündüğünü aktardı.

Hastane yönetiminin davranışını kınadığını açıklayan Büyük, " Sevdamıza ve sevdiklerine yapılan bu haksızlığı, saygısızlığı da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.