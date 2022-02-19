Sevda Aydın Büyük Ankara'da uğurlandı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dün aramızdan ayrıldığını duyurduğu sağlık emekçisi Sevda Aydın Büyük, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene TKP, SOL Parti, TKH ve Dayanışma Meclisi yöneticileri ile Sevda Aydın Büyük'ün çok sayıda yoldaşı katıldı.

Törende TKP Merkez Konsey üyesi Özlem Şen Abay bir konuşma yaptı.

Özlem Şen Abay, Sevda Aydın Büyük'ün mücadeledeki inatçılığını, güler yüzlü oluşunu vurguladı. Özlem Şen Abay, "Bu ciddi mücadele içerisinde güler yüzünü, sıcaklığını, dostluğunu, sevecenliğini asla yitirmediğini hatılarım. Sevda bizim için dosttur, candır, kıymetlimizdir" diye konuştu.