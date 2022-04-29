Polis gözaltına almaya geldiği kişiyi evde bulamadı, ailesini gözaltına aldı

Van'da Ayetullah Okan’ı gözaltına almak için evine baskın yapan polis, Okan’ı bulamayınca eşini ve en küçüğü 3 yaşındaki üç çocuğunu gözaltına aldı.

Haber Merkezi

Van'da Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEBYA-DER) eski yöneticisi Ayetullah Okan’ın evine baskın yapan polis, Okan’ı evde bulmayınca eşi Necla Okan ile yaşları 3, 7, 17 olan çocuklarını gözaltına aldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre panzere konularak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Okan ailesine, Ayetullah Okan'ın nerede olduğu ve geçimlerini nasıl sağladıkları yönünde sorular soruldu. 3 saat gözaltına kalan Okan ailesi, daha sonra serbest bırakıldı.

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