Polis darpı sonucu bileğini kullanamaz hale gelen Aydın Aydoğan'ın tazminat talebi reddedildi

3 yıl önce Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemi sırasında Hazzapoulu Pasajı'nda çay içerken polis saldırısına uğrayan Aydın Aydoğan, ağır darp sonucu vücudunda kırıklar oluşması üzerine tazminat talebinde bulunmuştu.

Aydoğan'ın İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davasıysa tazminata gerek olmadığı yönünde sonuçlandı. Olay sonrasında sol bileğinde ve kolunda polis şiddeti sonucu kalıcı hasar oluşan Aydoğan olay gününü anlattı.

"Polis başlarında bir emniyet müdürü ile baskın yapar gibi pasaja girdi" diyen Aydoğan, kendisi orada çay içerken polisin sinkaflı küfür ederek üzerlerine geldiğini, kendisininse "Ne küfür ediyorsun" demeye varmadan emniyet müdürünün "Gözaltına alın bunu" talimatı verdiğini aktardı.

Aydoğan direniş gösterdiğindeyse polisin kendisini yere düşürdüğünü ve yüzüne gelecek şekilde copla vurmaya başladığını söyleyerek "Elimle kendimi korumaya çalışırken hepsi vurmaya devam etti, elime gelen ağır cop darbeleri artık dayatılamaz olduğu sırada bir sıçrama ile atağa kalkıp kurtulup kaçmaya başladım" şeklinde olayı anlattı.

Kaçmaya başladığındaysa polisin kendisine plastik mermiyle ateş etmeye başladığı Aydoğan, arka taraftan kaçmayı başarmış ve bir arkadaşı vasıtasıyla Haseki Hastanesi'ne gitmişti.

Burada ilk kanama durdurulurken kendisine bir şeyinin olmadığını söyleyip Aydoğan'ı taburcu ettiler. Ancak daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne giden Aydoğan, "Burada çekilen filmlerde kolumda birkaç yerde kırık olduğu ortaya çıktığı için alçıya almamız gerekli dediler" şeklinde başından geçenleri anlattı.

3 sene sonra hâlâ soruşturma izni verilmediğine dikkat çeken Aydoğan, "Tüm itirazlarımıza rağmen olmadı, görüntüleri sunduk aktüel video sunduk, şahitlerimiz olan sanatçımız Orhan Aydın ve modacı Barbaros Şansal'ında dinlemesini talep ettik, savcılık dinlemedi" dedi.

Bölge idare mahkemesinde İçişleri Bakanlığı aleyhine 50.000 manevi 10.000 liralık maddi tazminat davası açan Aydoğan'ın talebi İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce reddedildi.

Aydoğan'a yapılan saldırının ilk anları

"Sayın mahkeme hiç bir somut delile bakmadan sahitlerimiz dinlenmeden üstelik mahkemeye sunmuş olduğumuz görüntüler olmasına rağmen hiç birini dikkate almadan siyasi bir karar almıştır." diyen Aydoğan dosyayı istinafa götüreceğini, buradan da dönüş alamazlarsa Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Aydoğan'ın sol kolundaki hasar tedavi edilemiyor. Aydoğan, "Kalıcı hasar olmuştu ve engelli bir birey oldum. Şu anda kırık, bilekte olduğu için kaynamıyor ameliyat da riskli bulunuyor" şeklinde anlattı.

Dava sonucu ayrıca mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretini de talep ediyor ancak Aydoğan "Ben şu anda bunu düşünüyorum" diyor.

Hakkını aramanın bile para ile olduğunu söyleyen Aydoğan, "Bu tür mahkemeler ile tarafıma ekonomik bir linç yapılmaktadır maddi zorluklara tarafımı itmektedir" dedi.