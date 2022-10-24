Polis cenazesinde çelenk krizi: Kaftancıoğlu'nun adını söktüler

İstanbul'da cinayet zanlısı iki kişinin evine düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren Komiser Yardımcısı Alim Nar için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çelengindeki CHP imzası, belirlenemeyen kişiler tarafından çıkartıldı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre; cenazeye bakanlıklar, belediyeler ve siyasi partiler çelenk gönderirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gönderdiği çelengin üzerindeki imza, cenaze öncesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çıkartıldı.

Çelenk üzerindeki imzanın çıkartılmasının ardından CHP heyeti çelengi bir süre dışarı çıkardı, çelenk sonrasında tekrardan cenaze alanına alındı.

Alanda imzasız kalan çelenk hakkında emniyet güçleri, kimin yaptığını anlamadıklarını söylerken yaşananlardan dolayı özür diledi. Kaftancıoğlu’nun imzası bulunduktan bir süre sonra tekrar çelengin üstüne koyuldu.