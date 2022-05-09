Polis bir şahsa 6 el ateş etmişti: Görevden uzaklaştırıldı, olayın görüntüleri çıktı...

Bilecik'te geçtiğimiz akşam yaşanan ve bir polis memurunun kendisine saldırdığını belirttiği şahsa 6 el silahla ateş ettiği, ancak herhangi bir kişinin yaralanmadığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'te alkollü bir eğlence mekânı çıkışında meydana gelmişti. Gazipaşa mahallesi Muavenatı İçtimai sokak üzerindeki işletmenin restoran bölümünde aynı masada oturan polis memuru Murat P. ile inşaat işiyle uğraşan Volkan A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma mekân dışına taşınınca polis memuru Murat P. beylik tabancısıyla Volkan A.'ya 6 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler park halindeki bir araca ve bir eve isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonrası sokak hem trafiğe hem de yaya geçişine açıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi de yönlendirilirken, silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmedi. Polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslar birbirinden şikâyetçi olmazken, polis memuru Murat P. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olaya karışan polis memuru Murat P.'nin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. (İHA)