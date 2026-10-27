Polis barikatı engel olamadı: İmbat Madencilik işçileri hakları için Soma'dan Ankara'ya yürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik bünyesinde çalışan maden işçileri, ücret ve diğer alacaklarının parça parça ödenmesine karşı Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi ile yola çıkan işçiler, hak edişlerinin bir yılı aşkın süredir düzenli ödenmediğini belirterek kalıcı çözüm talep etti.

Sendika, Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan hakların da ödenmediğini duyurdu. Maaşların düzenli yatırılması, devamlılık primleri ile bayram ikramiyelerinin kesinti yapılmadan ödenmesi istendi.

Bugün yürüyüş öncesinde açıklama yapan Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cumhur Yılmaz, madencilerin aylardır hak ettikleri ücretleri alamadığını söyledi. Yılmaz, yaşanan ekonomik mağduriyetin tahammül edilemez boyuta ulaştığını belirterek yetkililerden acil çözüm istedi.

'Santral alacaklarının faturası madenciye kesilemez'

Cengiz Topel Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türk Maden-iş Ege Bölgesi Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, işçilerin maaş ve alacaklarını ancak parça parça alabildiğini söyledi. Gürleyen, “Santral alacaklarının ve masa başı hesapların faturası, yerin yüzlerce metre altında canı pahasına çalışan ve üreten maden işçisine kesilemez” dedi.

Sermaye sahiplerinin ticari hesapları nedeniyle Soma halkının ve madenci ailelerinin borç yükü altında ezildiğini belirten Gürleyen, bu sorunların çözülmesinin iş güvenliği açısından da zorunlu olduğunu ifade etti. Gürleyen, şunları söyledi:

“Maden işçilerimizin işlerine odaklanabilmeleri, çalışma hayatlarını güven ve huzur içinde sürdürebilmeleri için öncelikle ekonomik kaygılarının giderilmesi gerekmektedir. Maaşını ne zaman alacağını, borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen bir işçinin tüm dikkatini işine vermesi kolay değildir.”

Polis barikatı aşıldı

Basın açıklamasının ardından madenciler baretlerini yere vurarak yürüyüşe geçti. Hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı’nı okuyan işçiler, Atatürk Caddesi’nden Hüseyin Özkılınç Caddesi’ne ulaştı. Burada polisin engelleme girişimiyle karşılaşan madenciler, barikatı aşarak yürüyüşlerini sürdürdü.

'Ankara'da olacağız!'

Günü kurtaracak geçici çözümler istemediklerini söyleyen Gürleyen, kalıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ankara’daki ilgili makamlarla yapılan görüşmelerde taleplerini ilettiklerini anlatan Gürleyen, “Çözüm için gerekli adımlar atılmazsa Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi olarak Ankara’da olacağız” diye konuştu.

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