Polis aracına saldırı sonrası sosyal medya hesaplarına inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı sonrasında "sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu" ileri sürülen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, "sosyal medya platformlarında vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan" 12 hesap yöneticisinin Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca tespit edildiği kaydedildi.