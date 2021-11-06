'Polis Akşener'in danışmanından ifade almak için yoğun bakıma geldi'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, kalp operasyonu için hastaneye yatırılırken, dikkat çeken bir olay yaşandığı açıklandı.

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "30 yıllık dostum İde canıyla uğraşırken yoğun bakım kapısına polis gelmiş. Gözden kaçtığı için verilmemiş bir ifade nedeniyle savcı polis göndermiş hastaneye. İde’nin eşi ve kızı dehşet içinde yaşananları İYİ Parti yönetimine aktarmış ve gelen telefonla polis hastaneden ayrılmış" dedi.