Polatlar soruşturması: Mali müşavir, kızına sahte fatura şirketi kurdurmuş

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis suçlamalarıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat soruşturmasıyla ilgili yeni bir detayı yazdı.

Saymaz, bugünkü köşe yazısında, soruşturma kapsamında tutuklanan Polatların mali müşaviri Ahmet Gün’ün 19 yaşındaki kızı Beyza Nur Gün'e Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adında sahte fatura şirketi kurdurduğunu yazdı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklananlardan biri de mali müşavirleri Ahmet Gün'dü. Gün, Polatların sahte fatura temin ettiği üç şirketin kurucusu ya da mali müşaviri.

19 yaşındaki kızı Beyza Nur Gün'e ait Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bunlar arasında… Byzgun Güzellik Kozmetik'ten Polatlara ait Rise And Shine firmasına 25.337.753 TL'lik sahte fatura kesildi.

Gün, kızları Beyza Nur ve ikizi Ceyda Nur'u hem bu şirkette hem diğer iki şirkette tasfiye memuru olarak gösterdi. Gün tutuklanırken, iki kızı serbest bırakıldı.

Ahmet Gün, ifadesinde şöyle dedi:

'Kızım adına kurulan şirkettir. Muhasebesi tarafımca yapılmaktayken kızımın hukuk fakültesinde öğrenci olması, bu işlerle uğraşamayacağından yabancı uyruklu şahsa 2022'de devredildi. Faaliyet süresi 20 gündür. Bu firmadan düzenlenen faturalar müşavirlik hizmeti vermediğim zamanlarda düzenlenmiştir.'

Kızı Beyza Nur Gün ise şöyle konuştu:

'Güzellik sektörüne ilgi duyduğumdan kurdum, aynı yıl içinde kapattım. Ticaret yapılmadan kapanmıştır.'

‘İfade ezberletmek istediler’

Gün'ün ofisinde çalışan Songül Kılıç, nasıl ifade vermesi gerektiğine ilişkin kendisiyle görüşme yapıldığını itiraf etti.

Kılıç, şöyle dedi:

'Engin Polat'ı bir ay önce Gün'ün bürosunda gördüm. Polat'la yüz yüze gelmemi engelleyip beni başka odaya aldılar. ‘Polis ifade için çağırabilir. Seni ne söylemen konusunda hazırlayacağız' dediler.'

Birkaç gün sonra Gün'ün aradığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

'Stresli ve tedirgin olduğumu, haberlerde Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerinin yayınlandığını, Fekpen, Byzgun ve Tekbaşer'in müşavirliğini yaptığımı ifade ederek, ‘Beni nasıl bir ateşe attınız! Neden bana Polat'la alakalı olduğunu söylemediniz?' dedim. Gün de ‘Korkma, dediklerimi yap. Dediklerimin dışına çıkarsan yanarsın. Merak etme, Polatlar özür videosu çekecek. Bir iki gün daha konuşulur, her şey unutulur. Tedbirli olalım. Birbirimizi ele vermeden konuşulanın dışına çıkmayalım' dedi.'

Kılıç, olası bir gözaltıda vereceği ifadenin kendisine anlatıldığını kaydetti. Gün, Kılıç'ın suçlamalarını reddetti."